Insofferente al controllo, è andato in escandescenze, iniziando ad inveire e minacciare i carabinieri. Il protagonista del parapiglia è un trentacinquenne, disoccupato, di Agrigento, già noto alle forze dell’ordine. I militari lo hanno denunciato, in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica. Deve rispondere delle ipotesi di reato di minaccia, resistenza e oltraggio a Pubblico ufficiale. Tutto quanto si è verificato, l’altra sera, nella zona del quartiere del campo sportivo.

I carabinieri, impegnati in giro di perlustrazione del territorio cittadino, hanno notato l’agrigentino a piedi aggirarsi con fare sospetto. Da lì a poco è scaturita la decisione di fermarlo per un controllo. L’uomo, infastidito e per nulla d’accordo del controllo, è andato su tutte le furie. E ha offeso e minacciato di morte gli uomini in divisa. I militari hanno dovuto faticare non poco per calmarlo. Quindi lo hanno denunciato.

