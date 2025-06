Bruciano le campagne attorno all’ospedale San Giovanni di Dio in contrada Consolida e in località San Michele. Le fiamme si sono sviluppate, nel pomeriggio, da un un terreno di sterpaglie e in poco tempo hanno lambito il parcheggio del presidio ospedaliero e decine di abitazioni, aziende e casolari di campagna. Sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura ad accorrere per primi trovandosi davanti ad un vero e proprio inferno di fuoco.

Gli agenti, senza perdere altro tempo vista la gravità della situazione, unitamente ad un gruppo di abitanti con l’utilizzo mezzi di fortuna, sono riusciti a fermare l’avanzata del rogo che da un momento all’altro stava per aggredire più proprietà private.

I poliziotti, anche con l’aria bollente e irrespirabile per via delle fiamme e della alte temperature, sfidando il pericolo hanno scongiurato il peggio. Hanno rischiato davvero tanto ma non si sono tirati indietro pur di salvare case e aziende. L’incendio ha costretto la direzione della struttura ospedaliera a fare spostare tutte le auto di personale e visitatori nell’attesa dell’arrivo dei soccorritori. Sul posto poi sono intervenuti vigili del fuoco e forestale.

