Minacce a procuratore Agrigento. Solidarietà deputati M5S Ars

Palermo 14 novembre 2018 – I portavoce del Movimento 5 Stelle all’Ars Matteo Mangiacavallo e Giovanni Di Caro esprimono solidarietà al procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella per le minacce verbali subite da parte di un trentasettenne dell’Agrigentino. “Si tratta di un episodio – dicono i due deputati Ars – che non lederà certamente lo scrupolo e la professionalità con le quali il dottor Vella esercita il suo ruolo. Un episodio da condannare che rappresenta in ogni caso un pessimo segnale nei confronti di chi opera per il rispetto della giustizia e legalità. Insieme al mio gruppo parlamentare esprimiamo massima solidarietà e vicinanza” – concludono i deputati.