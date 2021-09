Minacce a Musumeci, la solidarietà dell’Udc

Il segretario regionale dell’udc, Decio Terrana e il segretario provinciale Silvio Alessi esprimono la loro solidarietà al presidente della regione Nello Musumeci destinatario di una gravissima minaccia di morte. Lungo i binari della tratta ferroviaria Militello Val di Catania è stato trovato e fatto brillare un ordigno rudimentale che era accompagnato da un biglietto contenente minacce di morte per il governatore della Sicilia

Terrana e Alessi esprimono sdegno per questa azione criminale tendente a instaurare un clima di terrore in Sicilia finalizzato a condizionare l’attività governativa e politica di chi amministra la nostra Regione. ” Minacce e intimidazioni- affermano Terrana e Alessi – sono la dimostrazione che questo governo sta operando bene disturbando gli interessi dei criminali e dei mafiosi”