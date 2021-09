L’Akragas perde ma accede al secondo turno di coppa Italia

L’Akragas perde di misura, 1-0, sul campo del Casteltermini ma passa ugualmente il primo turno di Coppa Italia di Eccellenza. I biancoazzurri avevano vinto il match di andata 2-0. Per il Casteltermini ha segnato Cantavenera al 40esimo del primo tempo. Nella ripresa l’Akragas ha sfiorato il gol con Gambino e Lavardera. Nel finale il portiere dell’Akragas Di Carlo ha respinto da gran campione, un calcio di rigore di capitan La Cognata.

L’Akragas passa il primo turno di Coppa Italia di Eccellenza ma la prestazione della squadra, soprattutto nel primo tempo, non è piaciuta al direttore generale Giuseppe Deni, presente oggi pomeriggio, 5 settembre, in tribuna allo stadio di Casteltermini. Deni a fine partita ha dichiarato: “La squadra non mi è piaciuta, è stata svogliata e superficiale. L’Akragas ha sbagliato l’approccio alla partita ed è mancata in alcuni giocatori, che sono apparsi leziosi e privi di mordente agonistico. Ho notato un certo menefreghismo in campo e questo non deve mai più succedere per rispetto dei tifosi, della società e della gloriosa maglia che si indossa. L’unica cosa buona è il passaggio del turno. Siamo consapevoli che l’Akragas ha un organico numericamente carente, costruito in pochi giorni, facciamo fatica a tirare in porta e nella fase realizzativa, ma i tifosi possono stare tranquilli perché già da martedì, prima dell’inizio del campionato, puntelleremo ulteriormente la squadra. Abbiamo concluso l’accordo con tre giocatori di assoluto valore che sono certo ci aiuteranno a disputare una stagione da protagonisti”.