M’illumino di meno: il Ristorante Terracotta aderisce alla campagna nazionale 2019

Il Ristorante Terracotta aderisce alla campagna nazionale M’ILLUMINO DI MENO 2019 promossa da Radio2, in programma VENERDI’ 1 MARZO.

Per la serata “M’illumino di meno” abbiamo pensato ad un menù speciale ad IMPATTO AMBIENTALE ZERO interamente realizzato senza uso di gas ed energia elettrica, limitando al minimo il consumo di acqua e di detergenti, utilizzeremo stoviglie compostabili che insieme agli avanzi finiranno nell’orto di Terracotta come compost. Useremo solo materie prime locali, le verdure nostrane e il pescato della nostra costa. Ad scaldare l’atmosfera saranno candele e lampade ricaricabili ad energia solare.

Ed ecco il nostro MENU’:

– Crudo di pesce, pinzimonio e ortaggi di stagione

– Tabbouleh di verdure e frutta secca alle erbe mediterranee

-Tartare di rapa rossa, formaggio ed emulsione di latte di mandorla

– Ricotta dolce all’antica con cannella e cioccolato di Modica

Ma non finisce qui. Terracotta sposando pienamente l’iniziativa legata al risparmio propone per la serata anche il BOOKCROSSING, ovvero lo SCAMBIO DI LIBRI. Ogni ospite potrà portare un libro da scambiare in sala durante la cena.

Prezzo €25, vino locale incluso. Info e prenotazioni: 092229742