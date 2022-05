Milano, conclusa la convention nazionale di Fratelli d’Italia: presenti i dirigenti agrigentini del partito

“Siamo pronti a salpare, ad alzare le vele per un lungo viaggio che porterà i conservatori al governo”, questa, probabilmente, la frase più emblematica pronunciata da Giorgia Meloni nel discorso conclusivo della conferenza programmatica di Fratelli d’Italia, svoltasi dal 29 aprile al primo maggio al MiCo ( Milano Convention Centre). Tanti i temi trattati e tanti gli ospiti di rilievo nazionale ed internazionale che si sono avvicendati sul palco della tre giorni milanese, denominata “Italia, energia da liberare”, che ha visto accreditati oltre 4.600 delegati del partito, tra parlamentari, sindaci, dirigenti e presidenti dei vari circoli territoriali della penisola. Presente il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, al quale la leader romana conferma il suo appoggio per le prossime elezioni regionali. “Un governatore capace non si manda a casa per fare un dispetto a qualcuno, o perché è troppo vicino a Fratelli d’Italia – commenta laconicamente Giorgia Meloni – i cittadini siciliani hanno creduto in Musumeci e non meritano di vedere la Sicilia consegnata al malgoverno della sinistra solo per dei dispetti”. Anche una folta rappresentanza della provincia agrigentina, composta da dirigenti e militanti del partito, fra i quali il commissario provinciale, Calogero Pisano, l’assessore comunale di Agrigento, Costantino Ciulla, l’assessore e consigliere comunale di Ribera, Giovanni Di Caro, il commissario di Fratelli d’Italia per la città di Porto Empedocle, Salvo Prestia, il presidente del circolo territoriale di Campobello di Licata, Gabriele Brunetto, e il responsabile provinciale del Dipartimento Sicurezza, Legalità ed Immigrazione, Giancarlo Granata, ha raggiunto il capoluogo lombardo per partecipare all’importante manifestazione.