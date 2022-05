Bentornato Lorenzo Ambrosin!!!

La Fortitudo Moncada Agrigento fa sul serio. Dalla società arriva un segnale importante all’ambiente e zittisce gli scettici. Agrigento che ha dominato la regolar season ha messo a segno infatti un importante colpo di mercato in vista dei playoff per la promozione in A2. La squadra del presidente Gabriele Moncada ha ufficializzato l’ importante acquisto e gradito ritorno in maglia biancoazzurra di Lorenzo Ambrosin. La forte ala approda in casa Agrigento carico per la prossima cavalcata dei playoff. Ecco le prime parole di Lollo “Agrigento per me è una seconda casa, sono super motivato e contento e ringrazio tutta la società per questa opportunità; spero di fare bene e dare il mio contributo, ma sopratutto spero di vedere un Palamoncada stracolmo”. Lorenzo Ambrosin lascia dunque Scafati. Lo scorso anno il giocatore veneto ha ha conquistato la promozione in massima serie con la Bertram Yachts Tortona, facendo registrare 11 punti di media nel corso della regular season. In estate il passaggio a Scafati, ora ritorna nella società che l’ha lanciato. Prima di lasciare Agrigento Ambrosin aveva chiuso il campionato interrotto drasticamente dall’emergenza covid al secondo posto in classifica nella Lega A2. Ora i segnali veri deve darli il pubblico.