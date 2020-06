Migranti umiliati per punizione, Migranti, gip si’ a incidente probatorio

“All’inizio della scorsa settimana, quando e’ pervenuta la notizia di un comportamento scorretto ad opera di un appartenente alla Polizia di Stato nei confronti di alcuni cittadini extracomunitari, la Questura di Agrigento ha provveduto a segnalare sia i fatti accertati che gli autori degli stessi alla locale Procura della Repubblica”. Lo precisa, con una nota, la Questura di Agrigento, in seguito alla decisione del gip di chiedere l’incidente probatorio per fare piena luce sui fatti. “La stessa Procura – prosegue la nota – ha tempestivamente avviato un’indagine e nel giro di pochi giorni ha emesso informazione di garanzia nei confronti dell’indagato. Si rende noto, altresi’, che il questore di Agrigento ha immediatamente avviato iniziative disciplinari”. In giornata e’ circolato in rete anche il video dell’episodio.



Migranti: poliziotto indagato, gip si’ a incidente probatorio

Il gip di Agrigento Alessandra Vella ha accolto la richiesta del pm Cecilia Baravelli e ha disposto l’incidente probatorio per sentire 5 migranti ospiti di una struttura di accoglienza di contrada Ciavolotta. Due sarebbero stati vittime di umiliazioni e percosse da parte di un poliziotto, iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di abuso dei mezzi di correzione. Nelle scorse ore, e’ circolato in rete il video, probabilmente girato con un cellulare da uno dei migranti, in cui si vede la scena che ha dato impulso all’indagine. “Sei l’ospite e devi rispettare la legge, adesso inginocchiatevi e schiaffeggiatevi a vicenda”. I due migranti, come si vede nel video, sono stati umiliati e puniti dopo un tentativo di fuga dal centro di accoglienza dove erano stati posti sotto sorveglianza sanitaria anti-Covid. L’ispettore ha nominato come difensore l’avvocato Daniela Posante. (ANSA).