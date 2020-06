Maltrattamenti in famiglia, 43enne e 54enne rinviati a giudizio

Due vicende simili accadute ad Agrigento e Raffadali. Due imputati accusati d maltrattamenti in famiglia.sono stati rinviati a giudizio dal gup del Tribunale di Agrigento, Luisa Turco. Protagonista del primo procedimento un 43enne di Agrigento. L’uomo in più occasione avrebbe maltrattato la moglie, e in un caso l’avrebbe picchiata.

Per un’altra vicenda analoga, sempre il gup Luisa Turco ha rinviato a giudizio un 54enne di Raffadali, anche lui accusato di maltrattamenti alla moglie. L’imputato avrebbe alzato le mani contro la donna. Entrambi i processi a ottobre. Le indagini condotte sulla scorta dei racconti hanno consentito di delineare con estrema chiarezza le due vicende.