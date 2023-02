Migranti, sindaco: “Governo prenda decisioni o ci rivolgeremo a Bruxelles”

“Non abbiamo più risorse, non abbiamo personale, non abbiamo più le forze per far fronte a questa emergenza senza fine. Roma smetta di usare Lampedusa come pomo della discordia e assuma decisioni immediate. Il Comune non può più fronteggiare quest’odissea. Se Roma continuerà soltanto con le promesse, per avere risposte concrete ci rivolgeremo a Bruxelles”. Lo ha detto il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, dopo l’ultima tragedia del mare con otto morti e due dispersi.

“Ringrazio gli uomini della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza, uomini dello Stato che fanno un lavoro incessante e lodevole, salvando vite anche nella zona Sar Maltese dove ci sono altri che ignorano le richieste di soccorso e di aiuto – ha sottolineato il sindaco -. Rivolgo un appello al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il Governo non ci lasci da soli a gestire quest’immane tragedia. Aiutateci, in questo modo non riusciamo più a gestire questa emergenza infinita”.

Nel frattempo 4 salme, fra cui quella di un bambino, che da settimane erano nella camera mortuaria del cimitero di Lampedusa, sono state trasferite con la nave al porto empedoclino.