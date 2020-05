Migranti sbarcati a Porto Empedocle trasferiti ad Hotspot di Taranto, è polemica

“Apprendiamo che a Taranto e’ previsto l’arrivo di 70 migranti sbarcati a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, e provenienti dalla Tunisia. Una decisione del ministero dell’Interno che troviamo del tutto fuori luogo. Presenteremo in Parlamento un atto formale col quale chiederemo al ministro dell’Interno innanzitutto il motivo del trasferimento a Taranto, poi se e’ legittimo trasferire i migranti in un posto che non garantisce loro adeguati servizi ed ospitalita’, se saranno effettuati tamponi per scongiurare casi di positivita’ al Covid-19 e, soprattutto, per quanto tempo si e’ deciso farli restare li'”. Lo dichiarano i deputati pugliesi di Fratelli d’Italia Davide Galantino, Ylenja Lucaselli e Marcello Gemmato. “Quello di Taranto – aggiungono – e’ considerato un hotspot, quindi un luogo adibito per legge all’identificazione – nel caso dei 70 migranti gia’ avvenuta a Porto Empedocle – che non garantisce i servizi minimi essenziali per l’ospitalita’ oltre le 48 ore”.