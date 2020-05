Com’è avere un personal shopper competente sempre a disposizione? 

Una delle cose più utili di cui la gente che deve fare acquisti ha davvero bisogno è una guida efficiente che l’aiuti a fare acquisti intelligenti.

La gente ha necessariamente bisogno di comprare, non ne può proprio fare a meno. Tutta la nostra vita è fatta di cose che mancano, più di quelle che già possediamo e raccogliamo. Sembra un pensiero cinico, ma non lo è affatto: la pura verità è che viviamo all’interno di un sistema consumistico, per cui se si rompe, si consuma o perdiamo qualcosa di cui abbiamo urgentemente bisogno, dobbiamo immediatamente rimpiazzarla con qualcos’altro per non lasciare quel posto vacante, quella funzione mancante nella nostra quotidianità.

Come un elettrodomestico che vi in corto, muore proprio sotto i nostri occhi. E quando ci ritroviamo ad avere la necessità di un rimpiazzo, non sappiamo esattamente che pesci pigliare, perché non ci possiamo permettere un consulente esperto che ci consigli sempre sugli acquisti da fare

. Cosa comprare? La risposta sembra semplice all’inizio. Ma se quello che cerchi è, ad esempio, un televisore, come fai a sapere perfettamente quale dei milioni di modelli in circolazione fa esattamente al caso tuo? No, non lo sai, a meno che non sia qualcosa che fa parte del tuo campo di competenza.

Non sarebbe bello avere un professionista accanto, un personal shopper competente sempre a disposizione che ti dica cosa comprare? Da oggi c’è. Il portale Più Venduti è l’assistente allo shopping che prima ti mancava.

Questo progetto parte da un presupposto molto semplice e basico:nei prossimi anni comprare negli e commerce sarà una abitudine per la stragrande maggioranza delle persone, a prescindere dall’età, dal livello sociale e dai gusti e dalle abitudini.

Il motivo è molto semplice:già ora tantissimi liberi professionisti che hanno un’attività commerciale hanno deciso di spostarla sul web oppure di avere un e commerce che va a integrare il negozio fisico. Nei prossimi anni si prevede che le cose cambieranno ancora di più in quanto il sistema economico sta avendo, come possiamo facilmente notare, una metamorfosi totale e la parentesi coronavirus è stata solo una conferma in merito.

Ma una cosa è certa:non tutti sanno comprare on line, non hanno le conoscenze necessarie, a volte si fanno prendere dalla fretta di trovare il prodotto che cercano e quindi spendono soldi inutilmente. Il web è un mondo immenso, affascinante e anche complesso e se non lo si esplorare ci si rischia di perdere.

Piuvenduti è una guida, una mappa utile per orientarsi in questo labirinto e cercare di trovare in maniera rapida e soprattutto il più economica possibile qualunque tipo di prodotto o quasi. Il sito è molto curato dal punto di vista della grafica ed è diviso in sezioni, con lo scopo di rendere la navigazione fruibile,ordinata e semplice,anche per tutte quelle persone che non hanno molta dimestichezza e abilità con il web.

Quindi il consiglio è quello di visitare il sito https://www.piuvenduti.it/: in ogni sezione ci saranno i prodotti e i link degli e commerce dove acquistarli al prezzo più conveniente!