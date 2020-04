Migranti sbarcati a Lampedusa trasferiti a Siculiana

I 32 migranti giunti nella tarda serata di ieri a Lampedusa saranno ospitati a Siculiana, in provincia di

Agrigento, all’interno dell’ex hotel Villa Sikania. A riferirlo e’ stato il sindaco, Leonardo Lauricella, in un video su

Facebook.

“Il prefetto di Agrigento mi ha comunicato che si tratta di un soggiorno temporaneo in attesa che la nave

appositamente individuata per ospitare i migranti possa riceverli – ha affermato -. Osserveranno la quarantena e non avranno la possibilita’ di uscire perche’ controllati dalle forze dell’ordine.

Ho rappresentato al prefetto la mia contrarieta’ – ha aggiunto Lauricella – in ragione della preoccupazione e dell’allarme sociale presenti nella popolazione in questo particolare momento di emergenza sanitaria, ma in tema di

immigrazione il ministero dell’Interno e le prefetture esercitano una competenza esclusiva”. Il sindaco di Siculiana ha spiegato che ai 32 migranti provenienti da Lampedusa verra’ controllata la temperatura corporea due volte al giorno e che al momento gli ospiti in arrivo “non presentano sintomi riconducibili al

Covid-19”.

Lauricella tuttavia ha annunciato di avere “preso contatti” con uno studio legale “per valutare eventuali azioni da

intraprendere a tutela – ha continuato – della nostra comunita’”. E infine: “Ci avevano illusi con la promessa di una equa distribuzione dei migranti nel territorio provinciale ma come sempre siamo noi cittadini di Siculiana a pagare”.