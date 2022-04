Migranti, sbarca e nasce bimba

Pesa 1,5 kg e gode di ottima salute la piccola venuta alla luce questa mattina alle 11.40 al Poliambulatorio dell’Asp di Lampedusa, e la mamma ha voluto chiamarla Roberta, il nome di uno dei medici che l’ha fatta nascere. La mamma, 30 anni, originaria della Costa d’Avorio, era sbarcata ieri a Lampedusa insieme a un figlio e ad una sorella.

Trasferita all’Hotspot di contrada “Imbriacola”, questa mattina ha avuto le doglie ed è stata subito trasportata in ambulanza al Poliambulatorio, dove i medici della Continuità assistenziale hanno accertato la necessità di intervenire immediatamente.

I medici Carmine Palmeri e Roberta Rubino, con l’infermiere Salvatore Settecase, hanno assistito la donna in tutte le fasi del parto naturale. La bimba in culla termica, e poi la mamma, sono stati trasferiti in elicottero all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento per il normale decorso post partum.