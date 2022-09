Migranti radunati in stazione, caos e degrado

Almeno cento migranti, quasi tutti senza biglietto, domenica pomeriggio si sono ritrovati, e radunati all’interno della stazione ferroviaria di Agrigento Bassa, in attesa di partire in treno per Palermo. Per ore e ore hanno trasformato la struttura in luogo di bivacco. Abbandonati a loro stessi, e s’è registrato qualche momento di tensione. Ai migranti poco prima era stato consegnato un foglio di via, con l’ordine di lasciare, nell’arco di cinque giorni, il territorio italiano. Così loro cercano di allontanarsi il più velocemente possibile, per spostarsi in altre località italiane o all’Estero.