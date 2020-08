Migranti: pugno duro Musumeci, “chiudo gli hotspot”

A Musumeci e’ subito arrivata la sponda politica del segretario della Lega, Matteo Salvini. “Bravo il governatore della Sicilia chem ascoltando la Lega e i cittadini, ha detto basta all’arrivo di immigrati nell’isola, ordinando la chiusura di centri d’accoglienza e hotspot. Stop invasione!”, ha scritto il ‘Capitano’. A ruota anche il segretario regionale del Carroccio e il capogruppo all’Ars, Stefano Candiani e Antonio Catalfamo, hanno dato il loro supporto a Musumeci. “Adesso Conte e Lamorgese non hanno piu’ alibi e dovranno dare una risposta al presidente della Regione e a tutti i siciliani”, ha sottolineato Candiani. Sempre dalla coalizione che sostiene il governatore anche l’assessore alle Attivita’ produttive ed esponente dell’Udc Mimmo Turano, si e’ schierato a fianco della decisione. “Totale apprezzamento e solidarieta’ al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che con scelte coraggiose si sta opponendo all’ignavia del governo nazionale sull’emergenza immigrazione a Lampedusa e sull’intero territorio regionale. Non possiamo trasformare l’Isola in un immenso campo profughi, serve intervenire subito dopo gli sbarchi”, ha spiegato. (AGI)