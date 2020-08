Coronavirus in Sicilia, altri 48 positivi (16 sono migranti). Quattro nell’Agrigentino

Non si arresta la crescita del numero dei casi di persone positive al Coronavirus in Sicilia. Nelle ultime 24 ore (il dato aggiornato a sabato 22 agosto) sono stati registrati 48 nuovi casi (ieri erano stati 44). Nel dettaglio dei nuovi 48 positivi, 24 nella provincia di Ragusa (di cui 16 migranti), 4 casi nella provincia di Agrigento, 11 Messina, 4 Caltanissetta, 3 Catania, 1 Siracusa e 1 Trapani.

Gli attuali positivi in Sicilia salgono a 874, di cui 53 ricoverati in ospedale, 8 dei quali in Rianimazione. Non ci sono stati decessi.

Nel conteggio dei nuovi casi di positività non fanno parte i 38 migranti di Lampedusa, risultati contagiati dal Covid19 al primo tampone, e per i quali si stanno facendo altri accertamenti.