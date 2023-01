Migranti protestano davanti la Prefettura, alcuni hanno pure la scabbia

Sono circa 60 i migranti, tutti di nazionalità bengalese, che questa mattina hanno dato vita ad una plateale protesta, davanti il palazzo della Prefettura di Agrigento. Il gruppo è ospite, da mesi, del centro di accoglienza di Villa Sikania, a Siculiana. Alcuni di loro hanno la scabbia.

Durante la manifestazione sono intervenuti i vertici della Questura e i poliziotti della Digos e della sezione Volanti, per garantire l’ordine pubblico, ma non si sono verificati disordini. Poco dopo una delegazione dei migranti è stata ricevuta in Prefettura, ed è stato promesso loro il trasferimento in altre strutture, che dovrebbe avvenire nel giro di pochi giorni.