Ladri in azione in via Atenea, rubati i soldi dalla cassa di locale

Ignoti ladri hanno messo a segno un furto in un locale della movida nella centralissima via Atenea, ad Agrigento. E’ successo nelle ore notturne. Dopo aver scassinato la porta d’ingresso, e danneggiato la vetrata, sono riusciti ad intrufolarsi all’interno del locale “Lu’Vè”. I malviventi hanno portato via il registratore di cassa al cui interno vi erano custoditi circa 200 euro. A scoprire quanto era avvenuto è stato lo stesso titolare del locale, che ha dato l’allarme. I carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile, in seguito al sopralluogo di rito, hanno avviato le indagini.