Migranti: Meloni, governo pazzo e irresponsabile manda migranti ai sindaci

“Ci sono polemiche si, c’e’ un governo che non e’ eletto da nessuno che prende e manda a sindaci eletti dai propri cittadini centinaia di Migranti, non avendo la buona creanza di avvertirli per tempo”. Lo dice la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a margine di un incontro politico a proposito dei flussi migratori dall’Africa verso l’Italia. “Segnalo che gli amministratori locali sono stati praticamente avvertiti quando gli immigrati erano gia’ in viaggio. Continuo a dire che e’ da irresponsabili, da pazzi, quello che il Governo sta facendo in queste ore sul tema dell’immigrazione”. (AGI)