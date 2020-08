Migranti, l’hotspot potrà ospitare 213 persone

La Prefettura di Agrigento, a rettifica di alcune notizie di stampa riportate in alcuni giornali di informazione on line, che, allo stato, l’hotspot di contrada “Imbriacola” a Lampedusa ha una capienza di 192 persone e non di 96.

A breve saranno ultimati i lavori di ripristino di un altro padiglione, che porterà la capacità complessiva a 290 posti. “Per completezza di informazione si fa altresì presente – conclude la nota della Prefettura – che in atto sono ospitati pressi l’hotspot 213 migranti”.