Coronavirus, Micciché: “Una ricaduta della pandemia, e una altra chiusura mi vengono i brividi”

“Al solo pensiero che possa esserci una ricaduta della pandemia e una altra chiusura mi vengono i brividi. Potremmo correre il rischio che la Sicilia non si riprenda per la crisi economica, e per il disastro economico che in passato si poteva evitare chiudendo i nostri confini”. Lo ha detto il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè durante l’incontro con la stampa parlamentare.

“Per questo invito i siciliani a rispettare le misure anti Covid e non possiamo permetterci un ritorno alla pandemia”, conclude.