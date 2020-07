Migranti: i 169 migranti Moby Zaza’ andranno a Crotone

I 169 migranti che lasceranno la nave quarantena Moby Zaza’ e Porto Empedocle verranno trasferiti, con piu’ autobus, in strutture d’accoglienza di Crotone. Il nuovo viaggio dei migranti iniziera’ nella tarda mattinata, ad operazioni di sbarco concluse. Sulla nave quarantena dovrebbero invece salire nelle prossime ore, per l’isolamento fiduciario, i 180 migranti giunti in queste ore a bordo della Ocean Viking a Porto Empedocle.

MIGRANTI: PORTO EMPEDOCLE, AL VIA TRASBORDO 169 NAUFRAGHI DA NAVE QUARANTENA.

Al via il trasbordo dei 169 migranti a bordo della nave quarantena Moby Zaza a Porto Empedocle , tutti risultati negativi al tampone del coronavirus. Il primo pullman ha lasciato il porto scortato da camionette della Polizia e a Carabinieri. Al termine dello sbarco dei 169 naufraghi, che sono a bordo da due settimane, inizierà la sanificazione dei locali. E solo dopo verrà fatto il trasbordo dei 180 migranti che si trovano sulla Ocean Viking che è in rada a poche miglia dal porto.