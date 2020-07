Arrivo Ocean Viking, Rosalba Cimino: «Con la Moby Zazà la sicurezza è garantita»

«La Moby Zazà è stata posta appositamente a Porto Empedocle per la sicurezza della popolazione e dei migranti». Il deputato del Movimento 5 Stelle Rosalba Cimino torna a ribadire la sicurezza dei metodi di accoglienza dei migranti, rassicurando i cittadini e i lavoratori del turismo operanti in provincia di Agrigento sull’approdo dei migranti per mezzo della Ocean Viking. «La nave è stata voluta dal Governo – spiega Cimino, componente del comitato Schengen – su richiesta delle amministrazioni comunali e della popolazione, per garantire la sicurezza dei cittadini che vivono in Sicilia. Voglio ricordare che l’obiettivo è proprio quello di far trascorrere la quarantena ai migranti prima di essere trasferiti nei centri di accoglienza d’Italia». Il deputato precisa che la nave è stata posta nei luoghi che sono stati raggiunti dagli sbarchi e nei porti maggiori dell’isola: «La nave Moby Zazà non opera soltanto a Porto Empedocle – ribadisce Cimino – ma opera anche a Lampedusa e a Pozzallo, i luoghi cruciali per l’accoglienza dei migranti». Il deputato interviene anche sulla questione turismo: «Chi vuole venire in vacanza in Sicilia potrà farlo in totale sicurezza, la nave Moby Zazà permette di operare direttamente in mare. L’accoglienza non inficia in alcun modo il turismo».