Migranti, evacuata donna dalla Moby Zaza

In corso operazioni evacuazione per una donna di 32 anni dalla Moby Zazà con problemi di scompensi della pressione: Sotto bordo è stata inviata motovedetta ed allertato 118 per trasferimento successivo all’ospedale San Giovanni di Dio. La persona è stata accompagnata da un medico e da un infermiere.

in particolare è stata una operazione al limite, l’evacuazione con mare mosso dalla nave ha richiesto una eccezionale prova al personale della motovedetta, ripetuti tentativi di affiancare la nave, ma si è verificata la rottura delle cime, poi si è riusciti ad evacuare la persona dalla nave, per le prossime volte, non si esclude che con queste condizioni si prenderà la decisione di far entrare la nave.