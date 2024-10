Un barchino con a bordo una cinquantina di migranti e un cadavere diretto a Lampedusa è stato intercettato da una motovedetta della Capitaneria di porto. Non si sa al momento cosa sia accaduto. Nelle scorse ore una motovedetta dell’assetto Frontex e una della Guardia di finanza ha soccorso 90 migranti a bordo di due barchini. Sul primo c’erano 29 egiziani, sul secondo 61 sedicenti siriani, marocchini, bengalesi e pakistani. Entrambi i natanti, sarebbero salpati da Tripoli e Sabrata in Libia. I due gruppi sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove ci sono 533 ospiti. La Prefettura di Agrigento, ha disposto il trasferimento di 300 persone col traghetto di linea per Porto Empedocle.