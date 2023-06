Migranti, da oggi l’hotspot gestito dalla Croce rossa

Da questa mattina la Croce rossa Italiana ha preso in consegna la gestione dell’hotspot di contrada Imbriacola a Lampedusa. Sull’isola già da qualche settimana sono stati portati dei mezzi speciali della Croce rossa compreso un pullman di grandezza media, che servirà a trasferire i migranti dal molo Favaloro fino all’interno del centro. Sarà il personale della cooperativa sociale Badia grande a proseguire la sua attività con Croce rossa. Sono stati mantenuti i posti occupazionali di tutto il personale che vorrà continuare a lavorare presso l’hotspot e avranno anche migliori condizioni retributive e la sicurezza del pagamento regolare degli stipendi. Condizioni che non erano garantite dalla cooperativa che gestiva precedentemente i servizi. Le parti hanno anche concordato che laddove Croce rossa dovesse sottoscrivere ulteriori convenzioni per la gestione di nuovi centri di accoglienza ci sarà un percorso di confronto a tutela dei livelli occupazionali e sulle condizioni di lavoro.