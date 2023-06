Auguri al Re, il ristorante cresciuto con Alfonso Sanfilippo

Il sorriso e l’entusiasmo sono gli stessi del primo giorno. Alfonso Sanfilippo festeggia i primi 10 anni alla guida de Il Re di Girgenti. Diversi chef naturalmente, ma anche tanti clienti, come giornalisti, artisti e personaggi dello sport e dello spettacolo, sono passati da qui. Un locale che ha costantemente migliorato la sua offerta facendo tesoro dei feedback dei clienti. In questi anni Alfonso, che prima di rilevare il Re di Girgenti faceva l’agente pubblicitario, ha saputo condurre il locale sempre con il sorriso. Anche nel periodo terribile della pandemia, quando chiusura e restrizioni sembravano compromettere tanti sforzi e investimenti. Superato questo periodo il Re ha avuto nuovo slancio. Grazie alla posizione strategica sicuramente ma anche per i meriti di chi è attento alla gestione. Alfonso ha potuto perfezionare e sviluppare le sue conoscenze a cominciare dal vino. Ora è anche sommelier e non a caso punto di riferimento dell’Associazione Italiana Sommelier. Dinamico, sempre attento alle nuove tendenze guarda avanti con la stessa filosofia: “Ne succedono di cose in un decennio, potrei scriverne un libro. Un libro bellissimo. Auguri a me e auguri al Re”.