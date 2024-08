Il tribunale di Palermo, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, ha convalidato i provvedimenti a carico di 5 giovani tunisini, firmati dl questore di Agrigento che ha disposto il trattenimento nel centro trattenimenti per richiedenti protezione internazionale di Porto Empedocle.

Nei giorni scorsi, altrettanti provvedimenti non erano stati convalidati perché secondo i giudici “le ragioni del trattenimento non erano adeguatamente precisate” e quindi i 5 stranieri erano stati liberati. Nella struttura di contrada Caos, che è attigua all’hotspot, arrivano i migranti che provengono dai cosiddetti “Paesi sicuri” e, per loro sono previste le procedure accelerate di frontiera (entro 28 giorni).

I 5 tunisini per i quali, nelle ultime ore, c’è stata la convalida dei diversi provvedimenti del questore di Agrigento, dovranno restare nella struttura per un periodo massimo, non prorogabile, di 4 settimane, per essere espulsi.