Migranti, 3 sbarchi in poche ore a Lampedusa. Sindaco: ”Porto aperto”

Tre sbarchi in poche ore a Lampedusa. L’ultimo riguarda un gruppetto di sette migranti, approdato con una piccola imbarcazione direttamente in porto. Poco prima erano arrivati anche i 20 migranti tratti in salvo da una motovedetta della Guardia di finanza nel pomeriggio. Quarantatre, in serata, erano invece giunti direttamente sulla terraferma a Cala Galera. Fra loro tre donne incinte e cinque bambini. “Non c’e’ nessuna emergenza, siamo attrezzati per gestire situazioni molto piu’ complesse. Abbiamo attivato subito tutte le procedure di soccorso e accoglienza”, commenta il sindaco Salvatore Martello, che ha sempre ribadito che Lampedusa resta, a dispetto di tutte le dichiarazioni, “un porto aperto”. e tale resta. Sul natante soccorso dalla Marina militare con 90 persone a bordo, si limita a dire: “Al momento non ci e’ stato comunicato nulla e la questione ora non riguarda Lampedusa – commenta Martello – auspico solo che tutto proceda per il meglio”. (AGI)