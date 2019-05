Forza Italia, Iacolino: ”Grazie presidente Berlusconi per la fiducia che continui a dare a noi giovani”

“Grazie Presidente Berlusconi per la fiducia che continui a dare a noi giovani. E noi ci abbiamo messo tutte le energie di cui disponiamo e quell’amore per il proprio territorio e per la propria comunità, incessantemente e senza soste,per un futuro fatto di lavoro e non di emigrazione, specialmente in Sicilia ed al Sud . Siamo felici che il nostro appello, quello di votare Berlusconi-Iacolino-Milazzo ,sia stato accolto dai tanti amici della provincia di Agrigento e di Palermo-e di altre realtà -che mi onoro di rappresentare. La politica dell’inclusione è la nostra caratteristica ed è proprio per questo abbiamo vinto con il Presidente Berlusconi, Gianfranco Miccichè, Giuseppe Milazzo e con Giorgia Iacolino! Le mie 24.245 preferenze sono il risultato di un voto libero che ha premiato la freschezza della mia candidatura e che guarda al futuro! Siamo pronti per le altre sfide, a fianco del presidente Berlusconi, di Gianfranco Miccichè e di Giuseppe Milazzo,con la consapevolezza di aver fatto un grande risultato e di avere la credibilità per concorrere al potenziamento nel territorio di Forza Italia ,ancora più aperta ed inclusiva nell’ambito del Partito Popolare Europeo”. Lo ha scritto su Facebook la candidata agrigentina di Forza Italia alle Europee Giorgia Iacolino condividendo una foto con il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi.