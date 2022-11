Migliori integratori per capelli 2022: TOP 5 più venduti

La caduta dei capelli può essere provocata da qualsiasi cosa, dalla dieta all’età, dai livelli di stress ai danni causati durante procedure di bellezza invasive, tra cui: permanente, decolorazioni o colorazione, nonché l’uso di dispositivi per lo styling a caldo. Può essere frustrante rendersi conto che la caduta è aumentata o che le ciocche hanno un aspetto spento e poco attraente, ma la buona notizia è che potete dare alla vostra capigliatura una spinta con le vitamine e gli integratori giusti per la crescita dei capelli.

Proprio come il resto del corpo, la capigliatura ha bisogno di nutrienti come la biotina, le proteine, lo zinco e la vitamina B12 per un aspetto sano e una buona salute. Questi nutrienti possono influire positivamente dall’esterno tramite applicazione regolare di fiale concentrate o di una maschera per capelli contenente le vitamine e le proteine giuste in base alle esigenze delle fibre capillari. Secondo gli specialisti del negozio online Makeup.it, il più grande negozio di prodotti cosmetici e articoli di profumeria, anche l’uso di uno shampoo anticaduta può contribuire all’infoltimento e stimolare la crescita, ma i migliori risultati si ottengono assumendo integratori per capelli. Questi vengono assorbiti nel flusso sanguigno dove nutrono tutte le cellule, compresi i follicoli piliferi, risultando così uno dei metodi più efficaci e più facili per arrestare la caduta e avviare la crescita. Per prendere la decisione giusta e acquistare i migliori integratori per capelli, è necessario consultare un tricologo che può prescrivere il prodotto giusto in base alle carenze depistate.

Oggi scopriremo quali sono i migliori integratori per capelli nel 2022, che sono più raccomandati dagli specialisti e i più venduti sul mercato.

1. Plantur 39 Haar-Aktiv-Kapseln è ricco di vitamine e oligoelementi, raccomandato per le persone over 40. La biotina e il selenio rafforzano le radici dei capelli. La caffeina tonifica e facilita la circolazione, stimolando la rigenerazione dei capelli e bloccando la caduta. Le vitamine migliorano la resistenza. Il prodotto equilibra inoltre le secrezioni endocrine, normalizza la secrezione di sebo a livello del cuoio capelluto e tonifica le radici, svolgendo così un complesso effetto contro l’alopecia. Lo zinco contenuto è un oligoelemento importante per la salute del cuoio capelluto, che sta alla base per una crescita forte e sana.

2. Folisin contiene principi attivi appositamente selezionati che aiutano gli uomini di tutte le età (18+) nella lotta per capelli sani e forti. Grazie alle proprietà insolite di minerali, estratti vegetali e altri composti, il processo di caduta viene inibito e i nuovi capelli crescono più forti e resistenti. Inoltre, gli ingredienti dell’integratore per capelli aiutano a mantenere il colore naturale, rallentando i processi di perdita del pigmento. Il prodotto si distingue per una formula innovativa che non solo elimina i sintomi, ma anche le cause della caduta. Folisin aiuta a mantenere il giusto livello di testosterone. Gli estratti vegetali stimolano la crescita e prevengono la caduta. Alla base della formula sta AnaGain™ Nu, un ingrediente naturale ottenuto dai germogli di pisello, utilizzato per stimolare la crescita e ridurre la caduta. Grazie alle sue proprietà uniche, stimola le cellule della pelle a produrre nuovi capelli, contribuendo al loro ispessimento.

3. Bioscalin Novagenina di Giuliani, destinato a uomini e donne, questo integratore per capelli è una combinazione unica di principi attivi di origine naturale selezionati per il loro elevato potere nutriente e antiossidante, uniti a ingredienti brevettati e ad una tecnologia a rilascio controllato per donare forza e lucentezza ai capelli deboli, inclini a cadere o che si spezzano. Reishi, ingrediente di origine naturale estratto dal fungo Ganoderma Lucidum, rafforza le difese naturali per capelli forti e sani. Estratto di carciofo, ricco di oligoelementi essenziali utili al nutrimento dei capelli e dalle spiccate proprietà antiossidanti, per aiutare a difendere dallo stress ossidativo che può provocare l’indebolimento. Grazie alle proprietà prebiotiche contribuisce all’equilibrio del microbiota del cuoio capelluto, essenziale per la salute dei capelli. Galeopsis, brevettato da Giuliani, favorisce il benessere dei capelli e del cuoio capelluto. Gla-rutina, fonte di Omega 3 e 6, acidi grassi essenziali che fanno parte della composizione delle membrane cellulari, e di Rutina. La formula è completata dalle proprietà dell’Ornitina, un aminoacido per la sintesi della cheratina, la principale proteina che dona struttura e forza ai capelli. Lo Zinco e la Biotina contribuiscono al mantenimento di capelli sani. La tecnologia brevettata Extended Release a rilascio controllato amplifica l’azione della formula bloccando la dispersione dei principi attivi e favorendone il massimo assorbimento, per una maggiore efficacia.

4. Pantogar è un integratore per capelli altamente efficace, studiato principalmente per il trattamento della caduta diffusa e può essere utilizzato con successo nel trattamento dell’alopecia come parte di una cura complessa. È indicato anche nel trattamento dei disturbi della crescita delle unghie. Stimola la crescita dei capelli, ripristina la struttura, rafforza i follicoli piliferi e ha un effetto terapeutico di lunga durata – tutto grazie ai principi attivi selezionati. La cistina, un aminoacido, è in gran parte responsabile di migliorare la struttura della cheratina dei capelli e promuove la crescita di nuovi fusti capillari sani. Le vitamine del gruppo B, come la tiamina (vitamina B1) e il pantotenato di calcio (vitamina B5), sono indispensabili per stimolare l’attività metabolica nella formazione di nuove cellule pilifere. L’elevata dosi di vitamine stimola il metabolismo dei follicoli piliferi e la velocità di crescita dei capelli di circa 0,3-0,5 mm/giorno.

5. Phyto Phytophanere Hair And Nails Dietary Supplement è un integratore per capelli studiato per rafforzare la struttura dei fusti capillari, rallentando la caduta. Inoltre rafforza le unghie, prevenendo la rottura e migliorando l’aspetto. Il suo ingrediente principale è la vitamina B6, che favorisce la produzione di cisteina, responsabile della formazione della cheratina. La sua formula è integrata con vitamina B8, zinco, minerali e acidi grassi essenziali come l’olio di borragine. Ha proprietà antiossidanti che prevengono gli effetti negativi dei radicali liberi. Grazie a ciò, i capelli e le unghie diventano più forti, la capigliatura appare più corposa e sana, mentre le unghie più rinforzate, elastiche e dall’aspetto sano.



L’articolo è solo a scopo informativo e non è una guida all’acquisto. Consultare sempre un medico prima di assumere qualsiasi integratore per capelli. Inoltre, non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori non sostituiscono una dieta equilibrata e varia e uno stile di vita sano.