Domenica scorsa si è svolta a San Leone la seconda giornata dedicata alla microchippatura gratuita di cani e gatti promossa dal Comune di Agrigento nell’ambito della campagna contro il randagismo. Un’iniziativa che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, sensibilizzati sull’importanza della registrazione degli animali domestici e della loro tutela.

L’assessore comunale alla tutela degli animali, Riccardo Accurso Tagano, ha sottolineato il valore dell’iniziativa ricordando come la microchippatura rappresenti non soltanto un obbligo previsto dalla legge, ma anche uno strumento fondamentale per ritrovare gli animali in caso di smarrimento.

“Microchippare il proprio amico a quattro zampe è fondamentale – ha spiegato – perché attraverso la lettura del microchip l’animale può essere restituito alla propria famiglia”.

Per effettuare la registrazione è stato sufficiente presentare un documento d’identità dell’intestatario e indicare il luogo in cui l’animale viene custodito. L’assessore ha inoltre annunciato l’avvio di controlli sul territorio da parte della Polizia Municipale per verificare la presenza del microchip sugli animali domestici.

Tra le novità dell’iniziativa anche la possibilità di microchippare gratuitamente i gatti. “Abbiamo voluto incentivare anche l’anagrafe felina – ha aggiunto Accurso Tagano – perché spesso anche i gatti si smarriscono e non vengono più ritrovati”.

L’iniziativa rientra nelle attività promosse dal Comune di Agrigento per contrastare il randagismo e diffondere una maggiore cultura della responsabilità e del rispetto verso gli animali. L’assessore ha voluto ringraziare il personale ASP per essersi messo a disposizione.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp