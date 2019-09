Michele Sodano, per Agrigento entrino in gioco le migliori energie

Agrigento 2020. Sul fronte Movimento Cinque Stelle, il deputato Michele Sodano sta lavorando per le prossime amministative nella città dei templi. Al momento le trattative sono in corso per portare avanti soprattutto profili nuovi. «Vogliamo che entrino in gioco le migliori energie della città. Oggi l’alternativa ai politicanti sono i cittadini, gli unici in grado di poter valorizzare la nostra cultura e dare ossigeno all’economia di Agrigento. Professionisti, lavoratori, imprenditori e membri delle associazioni. Scenderanno tutti in campo? Questa la grande sfida, ma stiamo già lavorando, noi aperti a chi ha libertà ed etica». Il movimento non scopre del tutto le carte, ma non nasconde il desiderio di un cambiamento e le indicazioni ci sono già.