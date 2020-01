Michele Sodano: “Per Agrigento 170mila euro all’anno”. I dettagli

Il deputato nazionale del Movimento 5 Stelle, l’agrigentino Michele Sodano, annuncia che Agrigento riceverà 170mila euro all’anno per investimenti in opere di efficienza energetica e sviluppo sostenibile. Sodano aggiunge: “Si tratta di quasi un milione di euro in totale! Questi soldi sono immediatamente spendibili. Per il primo anno, l’amministrazione comunale ha scelto di optare per il rifacimento del manto stradale del Lungomare Falcone Borsellino. Negli anni a venire vogliamo poter decidere insieme come rendere Agrigento la capitale siciliana del ‘Verde” e dell’economia circolare. E’ un grande risultato del Movimento 5 Stelle, per il progresso e per la qualità della vita dei cittadini”.