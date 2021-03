Michele Sodano durissimo contro il Governo: non si percepisce la gravità della crisi economica

Dopo oltre un anno di epidemia e diversi decreti, dai Ristori ai Sostegni, il governo Draghi inizia a calendarizzare il momento in cui si potrebbe fermare la macchina di aiuti economici che in questi mesi sono stati necessari per contrastare le conseguenze delle restrizioni adottate per evitare la diffusione del virus. Il deputato Michele Sodano è durissimo contro il governo, nel corso del suo intervento alla Camera dei deputati si esprime in modo chiaro sulla questione legata agli aiuti del 2021e quelli del 2020 che arriveranno tra due mesi.

Dl Sostegni: Sodano, non basta, scostamento di almeno 50 mld

“Abbiamo sempre sostenuto che bisognava fare di piu’. Qualcosa pero’ e’ cambiato, e, per loro stessa voce, il Decreto Sostegno presentato ieri sera da Mario Draghi in conferenza stampa, e’ cosa ben diversa da quanto previsto e accordato dal Governo Conte-Bis. Se gli aiuti per il 2020 si limitano a questi si apre frattura incredibile con Paese.” Afferma il deputato espulso dal M5S Michele Sodano. “Oltre a dover lavorare pesantemente su emendamenti migliorativi al DL in sede di discussione del Decreto alla Camera, come ho gia’ suggerito, insieme ad Alessio Villarosa, bisogna votare al piu’ presto nuovo scostamento di bilancio di almeno 50 miliardi. A mali estremi, estremi rimedi, accantonando pero’ completamente la folle narrazione della necessita’ dell’austerita’ e guardando immediatamente a un democratico processo di riforma dei meccanismi della Banca Centrale Europea, cuore pulsante di una politica monetaria che ha distrutto mezza Europa”, conclude.