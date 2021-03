La Rosa di Lesegannor, un romanzo di Loredana Cicu

Ha il sapore di una moderna favola dove il bene, alla fine trionfa sul male, il romanzo di Loredana Cicu, “La Rosa di Lesegannor” edizioni Condaghes. Racconta una storia medioevale, la vicenda di Georgia Maria, in fuga dal brutale marito Jaku Bàlari signore di Lesegannor. La giovane sposa con un destino già segnato di serva e schiava del padrone in fuga da soprusi e violenze viene salvata da alcuni cavalieri appartenenti ad una delegazione di crociati di ritorno dalla Terra Santa. Così Georgia Maria viene tenuta nascosta in un monastero dove si schiude per lei un mondo di conoscenze e spiritualità. Il resto della storia lo lasciamo al lettore per non privarlo del piacere di leggere un romanzo epico l’autrice mette a frutto in maniera eccelsa i suoi studi e le sue conoscenze in materia di Storia del Medioevo. Al termine del volume una nota storica con la mappa dei luoghi descritti nel racconto aiuta sicuramente il lettore ad appropriarsi di una storia appassionante e coinvolgente.