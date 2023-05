Michele Placido ad Agrigento ma con alloggio a Favara

Michele Placido il suo amore per la Sicilia lo ha sempre ribadito perché la sua vita artistica è legata anche alla nostra isola con Agrigento in particolare dove torna volentieri. “Amo venire in Sicilia ha raccontato lo scorso anno in un’intervista a Repubblica. E quest’anno Placido è ritornato in città per un altro

Impegno artistico, un film dedicato a Luigi Pirandello tratto dal libro di Matteo Collura “Il gioco delle parti” . La presenza dell’attore in città non è passata inosservata dal momento che Michele Placido si è recato al Teatro Pirandello. Ma non è passata inosservata soprattutto a Favara dove l’attore ha scelto di alloggiare in uno degli hotel più prestigiosi del territorio agrigentino ovvero l’Alba Palace che con Placido allunga la lista dei personaggi dello spettacolo ospiti delle strutture legate allo stesso imprenditore. Una vetrina che aiuta Favara ad essere anch’essa pronta in vista del 2025. Eugenio Cairone