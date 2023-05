Karico compie due anni: il partner di consegna Amazon alla ricerca di nuovi driver ad Agrigento

Nel commercio online una grande possibilità di occupazione. Creare posti di lavoro in provincia di Agrigento per la consegna di pacchi. Stiamo parlando di Karico, l’azienda che ha sede a Canicattì ha festeggiato i due anni di attività. L’Azienda nasce nel 2021 come partner di consegna del colosso mondiale del commercio on-line Amazon.

La sede operativa di Canicattì – fondata e amministrata da Giovanni Francese – serve i clienti residenti nelle provincie di Agrigento e Caltanissetta. GUARDA IL VIDEO

Dalla sua costituzione ad oggi tanta strada è stata fatta e non soltanto dai suoi driver. Completamente ristrutturata nel 2021 – vanta un deposito merce di circa 1000 mq coperti di cui 100 dedicati ad uffici amministrativi ed un piazzale esterno e parcheggio overnight di 3000 mq. I corrieri consegnano circa 20.000 plichi a settimana sulle provincie di Caltanissetta e Agrigento con eccellenti standard di efficienza e puntualità grazie ad un sofisticato sistema di generazione e ottimizzazione delle rotte e con l’ausilio di una flotta di circa 40 furgoni merci di ultima generazione. Ad oggi la società impiega stabilmente 30 risorse tra corrieri, magazzinieri e responsabili amministrativi ed è costantemente alla ricerca di nuovo personale arrivando a contare oltre 50 addetti nei periodi di picco. Fondamentali per l’andamento della azienda le figure di Viviana Vassalo – Ufficio Risorse umane e Santi Inguglia che si occupa di coordinare la flotta di driver. Nino Strazzera è Driver Training & Coaching. (GUARDA LE INTERVISTE VIDEO)

Inoltre, lavorando per Amazon, continua così a investire nella sua rete logistica, migliorando la propria capacità di consegna e soddisfacendo la crescente domanda dei clienti. In accordo con il fornitore il progetto prevede che entro il 2024 si passi ad una mobilità sostenibile con la trasformazione dei mezzi green. Nel meeting che si è tenuto in un noto albergo cittadino, è stato presentato il nuovo sito online, realizzato da Luigi Cacciatore – Driver Associates & IT Developer. L’azienda in constante ricerca di profili da inserire nel mondo del lavoro attraverso lo strumento web, oltre a fornire informazioni utili, potrà così raccogliere i curriculum. Per proporre la propria candidatura www.karico.eu