Miccichè scioglie le riserve: “Mi ricandido a Sindaco di Agrigento con il centrodestra”

AGRIGENTO – Il sindaco Francesco Miccichè ha ufficializzato la sua ricandidatura alla guida della città. L’annuncio è arrivato nel corso di un’intervista rilasciata al sito Mediterraneo durante la trasmissione Sindaco Oggi, alla quale Miccichè ha partecipato in collegamento dalla sua stanza istituzionale di Palazzo San Domenico.

Nel corso del confronto, il primo cittadino ha difeso con convinzione le iniziative legate ad Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, sottolineandone il valore e i risultati: “Da tutta Europa sono voluti venire ad Agrigento a presentare le loro iniziative”, ha dichiarato, rivendicando il successo del progetto e sostenendo che il bilancio dell’anno è “più che positivo”, con 660 eventi documentati e altri ancora in programma tra novembre e dicembre.

Miccichè ha poi fatto riferimento ai lavori di manutenzione del Teatro Pirandello, ricordando che “i lavori al tetto sono già in itinere”, e agli interventi di asfaltatura e sistemazione delle strade, compresi i tombini, eseguiti in occasione della visita del presidente Sergio Mattarella.

Il sindaco ha ammesso che non tutto è stato comunicato nel modo giusto: “Non c’è stata una buona campagna stampa a favore di Agrigento Capitale della Cultura”, ha detto, aggiungendo che “molto è stato strumentalizzato per penalizzare il progetto”.

Alla domanda della giornalista se intendesse ricandidarsi, Miccichè ha risposto senza esitazioni: “Sì, mi ricandido. E lo farò con il centrodestra”. Ha inoltre precisato di non sentirsi abbandonato dalla politica e di voler proseguire il lavoro avviato in questi anni.

Contattato da AgrigentoOggi questa mattina, il sindaco ha confermato la sua volontà di ricandidarsi, ribadendo il suo impegno verso la città.

La trasmissione si è chiusa con una domanda personale: “Qual è il suo ultimo pensiero prima di chiudere la giornata?”

“È sempre rivolto alla mia città e alla responsabilità di amministrarla”, ha risposto Miccichè.

Negli ultimi giorni, sui social e su alcuni siti, erano circolati sondaggi relativi alle prossime amministrative, nei quali non compariva il nome del sindaco uscente tra i possibili candidati. Con la sua dichiarazione, Miccichè smentisce ogni incertezza e apre ufficialmente la corsa verso le elezioni del 2026.

