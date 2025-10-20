Il Parco Archeologico della Valle dei Templi piange la scomparsa della professoressa Assuntina Gallo Afflitto

AGRIGENTO – Il Direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, Roberto Sciarratta, il Presidente del Consiglio del Parco Giuseppe Parello e tutto il personale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa della professoressa Assuntina Gallo Afflitto, già presidente dell’Accademia di Studi Mediterranei di Agrigento, figura di straordinario spessore culturale e umano.

Donna di grande sensibilità e raffinata intellettuale, Assuntina Gallo Afflitto ha dedicato l’intera vita alla promozione della cultura, al dialogo tra i popoli e alla diffusione dei valori civili, contribuendo con passione e intelligenza alla crescita del territorio e alla valorizzazione del patrimonio della Valle dei Templi.

Il Parco si unisce al dolore della famiglia e di quanti l’hanno conosciuta, ricordandone l’impegno, la visione e l’eredità morale, che continueranno a ispirare il lavoro quotidiano di chi opera per la tutela e la valorizzazione di uno dei luoghi più preziosi della civiltà mediterranea.

