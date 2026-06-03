Il ballottaggio tra Michele Sodano e Dino Alonge ha regalato al sindaco uscente Francesco Miccichè altri quindici giorni di permanenza a Palazzo dei Giganti. Quindici giorni utilizzati tra tagli di nastro, celebrazioni per la Festa della Repubblica, sistemazione di vasi floreali e, soprattutto, per convocare quella che nelle intenzioni avrebbe dovuto essere la conferenza stampa conclusiva del mandato.

L’appuntamento era fissato per questa mattina al Teatro Pirandello, dove il sindaco avrebbe dovuto presentare il bilancio dei cinque anni di amministrazione e il nuovo Piano industriale per la raccolta differenziata e il potenziamento del servizio di igiene urbana.

Peccato però che, già nelle prime ore della stessa mattinata, un noto sito locale abbia pubblicato integralmente i contenuti della relazione di fine mandato, con slide, documenti, dati, approfondimenti e particolari che avrebbero dovuto rappresentare il cuore della conferenza stampa.

In pratica, ciò che sarebbe dovuto emergere davanti ai giornalisti è stato reso pubblico in anticipo, svuotando di significato l’incontro convocato dal Comune e lasciando più di una perplessità sul rispetto dovuto agli operatori dell’informazione.

Un epilogo che, in fondo, sembra coerente con una delle critiche che più spesso sono state rivolte all’amministrazione Miccichè: quella di non aver mai brillato sul piano della comunicazione istituzionale. Una contestazione arrivata da più parti e che, in alcune occasioni, è stata riconosciuta dallo stesso sindaco.

Va ricordato, inoltre, che il mandato era formalmente in scadenza già nel novembre del 2025 e che soltanto il rinvio delle elezioni amministrative disposto dalla Regione Siciliana, attraverso un provvedimento del presidente Renato Schifani, ha consentito all’amministrazione di restare in carica fino al maggio 2026.

Adesso manca soltanto il verdetto delle urne. Poi Agrigento avrà un nuovo sindaco e il giudizio definitivo su questi anni di governo cittadino passerà inevitabilmente alla storia politica della città.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp