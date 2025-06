Agrigento Capitale del vino: Lollobrigida apre il Congresso Assoenologi, moderatore Bruno Vespa

AGRIGENTO – È partito dal Teatro Pirandello di Agrigento, nell’anno in cui la città è Capitale Italiana della Cultura, il 78° Congresso nazionale di Assoenologi, evento di riferimento per il mondo del vino italiano, quest’anno dedicato al tema: “Vino, il mare della vita – Sicilia: radici antiche per affrontare le sfide del futuro”.

A moderare l’incontro inaugurale è stato Bruno Vespa, volto autorevole del giornalismo italiano e produttore di vino, che ha dato voce ai protagonisti del settore in una cornice di assoluto prestigio.

Ad aprire i lavori è stato Riccardo Cotarella, presidente nazionale di Assoenologi, che ha lanciato un appello chiaro: “Il vino fa bene al cuore. Non solo al cuore medico, ma al cuore della vita, della socialità, dell’anima umana. È storia, identità, condivisione. E va difeso da ogni forma di demonizzazione”.

Durante la cerimonia inaugurale è stato letto dal direttore Paolo Brogioni un messaggio della premier Giorgia Meloni, che ha definito il vino “un pilastro del Made in Italy agroalimentare, sinonimo di eccellenza, benessere e primati”. Meloni ha ricordato il valore del lavoro degli enologi e il ruolo del governo nel difendere l’intero comparto: “Senza il vostro contributo il vino italiano non sarebbe ciò che è: una meraviglia riconosciuta in tutto il mondo”.

A seguire, l’intervento del ministro Francesco Lollobrigida, che ha ribadito: “L’agroalimentare italiano va a gonfie vele, con un record di export pari a 70 miliardi di euro, 7 in più in soli due anni e mezzo. Il vino è cultura, tradizione, lavoro. E chi lo attacca ignora che i popoli che lo integrano nella loro dieta sono tra i più longevi al mondo”.

Durante la giornata, è stato premiato come “Personaggio dell’anno 2025” l’imprenditore Mario Moretti Polegato, fondatore di Geox e uomo delle “scarpe che respirano”, che ha ricordato come tutto sia nato da una missione vitivinicola negli USA. “Volevo vendere vino, invece ho inventato scarpe”, ha detto con ironia.

A fare gli onori di casa il sindaco di Agrigento Francesco Micciché, che ha espresso “orgoglio e gratitudine per un evento di portata nazionale nella nostra città”, e Giacomo Salvatore Manzo, presidente della Sezione Sicilia di Assoenologi, che ha sottolineato il lavoro dietro un ritorno tanto atteso nell’isola.

Durante la cerimonia sono stati consegnati anche i Premi per la Comunicazione a Gigi Brozzoni, storico direttore del Seminario permanente Luigi Veronelli, e a Robert Camuto, giornalista americano e firma di Wine Spectator. Riconoscimenti anche per la miglior ricerca italiana a Maurizio Ugliano, Università di Verona, e per la miglior tesi di laurea, in memoria dell’enologo Marco Accordini, a Federico Ledri.

Il congresso prosegue venerdì 27 giugno al Kaos Resort, con tavole rotonde, degustazioni tecniche e focus su sostenibilità, enoturismo e mercati. In serata, visita alla Valle dei Templi e concerto al Teatro Panoramico. Chiusura sabato 28 giugno con il confronto sulle prospettive future del vino italiano.

Agrigento, ancora una volta, si conferma luogo simbolo dove tradizione e innovazione si incontrano, e dove il vino diventa racconto di cultura, impresa e identità.

