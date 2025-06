Ha minacciato e picchiato la compagna al culmine di una lite avvenuta in strada nel centro storico di Agrigento, nella zona a valle della via Atenea. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri della locale Compagnia che, dopo aver raccolto la segnalazione, si sono portati sul posto. I militari dell’Arma hanno riportato la calma, bloccato e identificato l’uomo. Si tratta di un trentaduenne immigrato, che è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per maltrattamenti in famiglia. La donna, una trentaseienne, è stata invece allontanata e accolta in una struttura “protetta” in seguito all’attivazione del “codice rosso”, l’iter che mira a tutelare le donne vittime di violenza.

