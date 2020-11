Miccichè in visita all’istituto Fermi

AGRIGENTO. Visita di cortesia questa mattina del sindaco Franco Miccichè all’istituto professionale Enrico Fermi nell’area Asi. Con lui il vicesindaco Aurelio Trupia, l’assessore Nino Costanza e il comandante della Polizia municipale col. Gaetano Di Giovanni. Ad accoglierlo la preside Elisa Maria Enza Casalicchio. E’ stata l’occasione per visitare la sede dove attualmente si svolgono solo laboratori perché le lezioni si svolgono da remoto e per fare il punto sulla sede di via Piersanti Mattarella, che è stata evacuata per problemi strutturali e che ora verrà recuperata.