Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, rivolge solidarietà e sostegno, e rinnova incondizionata stima nei confronti del collega sindaco di Aragona, e presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, che sarebbe stato destinatario di un atto intimidatorio perpetrato a danno di un’azienda agricola ad Aragona in cui è socio. Miccichè aggiunge: “L’amico Giuseppe Pendolino, efficace e dinamico amministratore del Comune di Aragona e del Libero Consorzio di Agrigento, imprenditore attivo e operoso nel territorio, non sarà minimamente scalfito da atti del genere, inammissibili e irricevibili. Nell’incoraggiarlo e nel ribadirmi al suo fianco, gli rinnovo massima stima e fiducia nella prosecuzione delle sue attività politiche, amministrative e imprenditoriali”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp