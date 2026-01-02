“Piena solidarietà nei confronti di Giuseppe Pendolino, sindaco di Aragona e presidente del Libero Consorzio, per il vile atto intimidatorio che ha visto bruciare un trattore della sua azienda agricola”. Lo scrive in una nota la segretaria provinciale di Italia Viva, Roberta Lala. “Condanno con fermezza il gesto intimidatorio – continua Roberta Lala -, la prepotenza e i danneggiamenti sono metodi criminali verso i quali non può piegarsi chi esercita la propria funzione istituzionale. Certa che le forze dell’ordine faranno luce sull’accaduto, auspico maggiore sicurezza verso chi esercita quotidianamente una funzione pubblica perché maggiormente esposto ai rischi di intimidazione”.

