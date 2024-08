Gianfranco Miccichè, capogruppo del gruppo Misto all’Assemblea regionale siciliana, dice addio a Forza Italia e aderisce al Movimento per l’autonomia (Mpa) di Raffaele Lombardo e confluisce nel gruppo del movimento all’Ars. “Forza Italia rimane il mio riferimento nazionale, ho contribuito a fondarla con Silvio Berlusconi e resterà sempre nel mio Dna – afferma Miccichè -. La FI concepita in Sicilia da Berlusconi non esiste più . Non c’è più traccia di quel partito liberale che per anni ha portato avanti i veri valori democratici”.

“Non mi identifico in un partito che non riesce neanche a discutere dei diritti civili, basti pensare a quello che è accaduto recentemente in consiglio comunale a Palermo – dice l’ex presidente dell’Ars. L’Mpa di Raffaele Lombardo è la scelta più coerente per chi come me si è speso per la Sicilia e per la sua autonomia. Porterò avanti con determinazione la linea del gruppo che fa parte della maggioranza di governo con la speranza di poterne migliorare le proposte”.