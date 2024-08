È stato richiesto, da parte del comitato di quartiere “Fontanelle Insieme,” un incontro immediato sia con la Prefettura che con tutte le parti interessate per trattare la questione di interventi tempestivi, nonché risolutivi, al fine di risolvere la grave emergenza idrica che, da oltre un mese, affligge il quartiere.

Fontanelle sta attraversando una crisi senza precedenti da più di 35 giorni, priva di un’adeguata fornitura d’acqua ai danni di oltre 12.000 residenti, tra cui si conta una significativa presenza di anziani e persone con disabilità. Il problema sta penalizzando il quartiere con una severità rilevante rispetto ad altre zone di Agrigento, in cui l’approvvigionamento idrico è stato in grado di soddisfare i bisogni essenziali di famiglie e imprese, seppur in modo disomogeneo e irregolare.

Molte cisterne di edifici residenziali e commerciali della zona, pur con alcuni giorni di turnazione ridotta, sono rimaste prive di una dotazione d’acqua sufficiente. Un’inefficienza di cui solo i cittadini pagano le conseguenze, in special modo considerando la densità abitativa del quartiere, la quale è indice di merito di un trattamento pari a quello di un vero e proprio comune autonomo. Il minimo necessario per assicurare una vita dignitosa ai cittadini risiede nell’urgenza di pianificare turnazioni chiare e puntuali, così da evitare il ricorrere a provvedimenti d’emergenza come le autobotti, soluzione peraltro spesso di difficile fruizione.

Il comitato “Fontanelle Insieme” ha accusato una grave mancanza di efficienza nei servizi, sia da parte di AICA che del Comune di Agrigento, nel loro dovere di offrire supporto a famiglie ad imprese con rimedi alternativi. Si pensi anche alle numerose attività produttive e commerciali ospitate dal quartiere di Fontanelle, la cui produttività è bloccata dalla mancanza d’acqua, così come la sopravvivenza economica delle imprese.

Il comitato, che ha sollevato il problema da oltre tre mesi senza ricevere nessun intervento risolutivo, ha chiesto misure rapide affinché venga garantita una distribuzione idrica omogenea ed equa nel quartiere, oltre ad aver inoltrato una richiesta d’incontro con il Prefetto, il Comune di Agrigento e AICA. L’incontro è volto ad individuare quali siano i provvedimenti da attuare per una simile emergenza.

Il quartiere di Fontanelle è messo a dura prova più di ogni altra zona della città, e necessita di prevenire ulteriormente eventuali tensioni sociali, ormai vicine al limite della sostenibilità anche per l’ordine pubblico.